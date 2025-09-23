Al museo Castromediano La Terra del Ritorno di Fausto Romano

LECCE – S'intitola "La Terra del Ritorno" il nuovo cortometraggio, firmato dall'attore e regista salentino, Fausto Romano, che verrà presentato in prima assoluta venerdì 26 settembre, alle 19, presso l'auditorium del museo Castromediano di Lecce.Il corto è prodotto e distribuito da Ki Stories.

