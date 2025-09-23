Al Masini ’U Parrinu – la mia storia con padre Puglisi ucciso dalla mafia’

Appuntamento speciale al Teatro Masini per onorare la memoria di Don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia nel 1993. Con lo spettacolo teatrale ’U Parrinu – la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia’, l’attore e autore Christian Di Domenico porterà in scena un racconto che unisce la storia personale a una profonda riflessione civile. L’iniziativa, promossa dal Centro di Solidarietà di Faenza e dall’Osservatorio della Legalità dell’Unione della Romagna Faentina, rientra nel progetto ’Un bene per tutti’ ed è supportata dalla Regione. Un racconto tra emozione e impegno civile ’U Parrinu’ non è un semplice spettacolo, ma un viaggio nel tempo e nella memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

