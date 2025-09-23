Al Corvetto riapre il Teatro della Quattordicesima dopo 12 annidi restyling

Milano, 23 settembre 2025 – Il sipario si rialza sul Teatro della Quattordicesima. Dopo 12 anni riapre nel cuore del quartiere Corvetto. La storica sala all'interno del centro civico del Municipio 4, in via Oglio 18 con un cartellone per la stagione 2025-26 fatto di musica, prosa e musical. Riapre grazie alla direzione artistica di “Moma Studios”, realtà di riferimento nel mondo della danza e delle arti performative, guidata da Pietro Froiio, che si è aggiudicata il bando indetto dal Municipio 4 per la concessione della struttura comunale per i prossimi dodici anni. I numeri. Gli interventi. La programmazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Corvetto riapre il Teatro della Quattordicesima dopo 12 annidi restyling

