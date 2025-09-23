Al centro ci sono un amore finito e una famiglia che si disgrega Ma il tono -del film come della clip - è lieve sospeso tra riso e malinconia
D opo vent’anni di matrimonio e due figli, lei ha deciso di separarsi. Lui, inguaribile nostalgico, cerca di ricucire il rapporto d’amore con un viaggio nei suoi luoghi simbolici. A partire dal parchetto per bambini in cui è ambientata questa clip e dove le chiese di sposarlo. Interpretato da Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé e diretto da Florent Bernard, La famiglia Leroy, racconta questo viaggio: rocambolesco e velleitario tentativo di ricucire, tra momenti malinconici ma anche molti divertenti. Sarà nei cinema italiani dal 25 settembre per Wanted. Il poster del film “La famiglia Leroy”, al cinema dal 25 settembre (ufficio stampa Wanted) Leggi anche › Étoile, la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Charlotte Gainsbourg › Charlotte Gainsbourg a Cannes: «Adesso vi faccio ridere» La famiglia Leroy, una clip dal film con Charlotte Gainsbourg. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Una clip da La famiglia Leroy, commedia agrodolce con Charlotte Gainsbourg; “Balorda nostalgia” di Olly – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025; Tenta il suicidio dal ponte della Libertà per un amore finito male: salvato da due carabinieri.