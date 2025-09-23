Al Ahly | Nets Jeradicars segna il suo secondo gol stagionale in soli 191 minuti

Il giovane attaccante Nets Jeradicars, in forza all’ Al Ahly, ha trovato la via del gol per la seconda volta in stagione, segnando a soli 191 minuti dal suo primo tocco da titolare. È una notizia che conferma la fiducia della squadra e dello staff tecnico nel suo talento. Il contesto. Al Ahly, storica formazione egiziana, ha inserito Jeradicars nelle rotazioni offensive dopo averlo promosso con costanza nelle ultime partite. L’attaccante ha ricevuto un’opportunità significativa in campionato, dove ha sfruttato i minuti concessigli per dimostrare carattere e istinto. Il gol segnato rappresenta un passo importante nella sua crescita: oltre al valore numerico, testimonia una capacità di adattamento rapida, essenziale per chi deve emergere in un club con grandi aspettative come Al Ahly. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

