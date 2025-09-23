A guardarle insieme, Salma Hayek e sua figlia Valentina Paloma Pinault sembrano uscite da una campagna beauty con protagoniste madre e figlia. Stessa luce nello sguardo, stessi lineamenti armoniosi e quello charme innato che non ha bisogno di esagerazioni. Una somiglianza fortissima, che muta solo con la tonalità dei capelli. Salma Hayek balla in bikini bianco nel video inedito dal backstage per “Sports Illustrated” X Leggi anche › Ambra Angiolini e la figlia Jolanda per Gaza, al Festival di Emergency Salma Hayek celebra i 18 anni di Valentina. Negli ultimi tempi le coppie di madri e figlie famose sono di gran moda sui red carpet e nei parterre delle sfilate più chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al 18mo di Valentina Paloma, va in scena un nuovo capitolo della saga beauty sempre più popolare: i look simili (ma con personalità) di madre e figlia