Akaza il villain perfetto di demon slayer | perché rompe le regole dell’anime

Il franchise di Demon Slayer si distingue per la sua rigorosa regola riguardante l’eliminazione dei demoni: per uccidere una creatura di questo tipo, è necessario decapitarla. Questa strategia si è dimostrata efficace nella maggior parte dei casi, poiché la perdita della testa rappresenta l’unico metodo definitivo per porre fine alla vita di un demone. Recenti sviluppi nell’universo narrativo hanno portato alla luce un eccezionale antagonista che ha sfidato questa regola fondamentale. i demoni sono sempre stati eliminati tramite decapitazione. l’unico demone a sfuggire alla morte definitiva. Nel corso della serie e del film Demon Slayer: Infinity Castle, tutti i demoni sono stati sconfitti attraverso la decapitazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

