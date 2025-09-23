Aiuto sta morendo A 12 anni vede la terribile scena e fa un gesto incredibile | un eroe!

È stato trovato oggi, martedì 23 settembre, il corpo senza vita di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo scomparsa misteriosamente oltre dieci giorni fa a Palau, in Gallura. Il cadavere è stato individuato alla ripresa delle ricerche, che erano state temporaneamente sospese a causa del maltempo. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Cinzia era scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre, dopo aver trascorso una serata con un gruppo di amici in un noto locale di Palau. L’ultimo segnale del suo cellulare era stato registrato intorno alle 3 del mattino, nei pressi del porto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

