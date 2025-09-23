Aiuto papà sta picchiando la mamma | ragazzino chiama il 112 l'uomo viene arrestato

Un 33enne del catanzarese ha picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. Uno di loro ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Così, i carabinieri sono intervenuti subito, facendo emergere anni di violenze. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari e ha il divieto di avvicinarsi alla coniuge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aiuto - picchiando

Catanzaro, bimbo chiama i carabinieri e salva la mamma: “Aiuto, papà la sta picchiando”

La chiamata per chiedere aiuto è arrivata al #112 direttamente dalla vittima, una donna di 63 anni #CerroMaggiore #arresto #codicerosso #maltrattamenti - facebook.com Vai su Facebook

Catanzaro bimbo chiama i carabinieri e salva la mamma | Aiuto papà la sta picchiando; Collegno papà irrompe in campo e picchia un portiere 13enne | fratture al volto; Papà entra in campo e picchia il portiere 13enne della squadra avversaria | follia nel Torinese.