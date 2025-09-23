Aiuti alle aziende agricole siciliane danneggiate dalla siccità a disposizione 35 milioni di euro
Trentacinque milioni di euro a disposizione per le aziende agricole siciliane colpite dalla crisi idrica. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso noto che a partire da oggi si potrà presentare la domanda per il sostegno relativo alla misura 23 del Psr Sicilia "Sostegno alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: aiuti - aziende
L’impatto dei dazi. Auricchio di Federalimentare: “Cibi a rischio imitazione. L’Europa aiuti le aziende”
In arrivo 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità, Sammartino: "Aiuti concreti per comparti strategici"
Calamità: assicurarsi subito per non perdere le agevolazioni Per le imprese obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 Tutte le aziende (escluse quelle agricole) e le attività produttive iscritte nel Registro delle imprese sono tenute a stipulare una polizza contro l - facebook.com Vai su Facebook
Aiuti alle aziende agricole siciliane danneggiate dalla siccità, a disposizione 35 milioni di euro; Siccità in Sicilia, via alla presentazione delle domande di indennizzo; La Sicilia ‘paga’ la crisi per siccità, blue tongue e pozzi trivellati: nessuna proroga per gli aiuti alle aziende agricole.
Agricoltura, 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità - L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso noto che a partire da oggi si potrà presentare la domand ... vivienna.it scrive
Siccità, riparte la caccia agli aiuti per l’agricoltura - In queste ore o al massimo domani, con circa 26mila aziende pronte a correre e una posta in palio di 35 milioni. Lo riporta msn.com