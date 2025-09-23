Aiutatela Panico sulla nave da crociera passeggera bloccata sullo scivolo | le immagini

Un episodio insolito e ad alto tasso di ansia è diventato virale su TikTok, sollevando un’ondata di reazioni contrastanti tra divertimento e preoccupazione. Il video, pubblicato dall’utente @kaylamierzejewski lo scorso 19 settembre, mostra una donna rimasta incastrata nello scivolo acquatico Ocean Loops a bordo di una nave da crociera. In poco più di dieci secondi, immortalati dalla telecamera, la scena ha messo a dura prova gli spettatori più impressionabili, tanto che molti hanno ammesso di aver provato sensazioni di panico solo nel guardare. La protagonista del filmato, visibilmente in difficoltà, ha tentato più volte di spingersi con tutte le forze verso l’uscita, riuscendo infine a liberarsi da sola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it