Aiutatela Panico sulla nave da crociera passeggera bloccata sullo scivolo | le immagini
Un episodio insolito e ad alto tasso di ansia è diventato virale su TikTok, sollevando un’ondata di reazioni contrastanti tra divertimento e preoccupazione. Il video, pubblicato dall’utente @kaylamierzejewski lo scorso 19 settembre, mostra una donna rimasta incastrata nello scivolo acquatico Ocean Loops a bordo di una nave da crociera. In poco più di dieci secondi, immortalati dalla telecamera, la scena ha messo a dura prova gli spettatori più impressionabili, tanto che molti hanno ammesso di aver provato sensazioni di panico solo nel guardare. La protagonista del filmato, visibilmente in difficoltà, ha tentato più volte di spingersi con tutte le forze verso l’uscita, riuscendo infine a liberarsi da sola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: aiutatela - panico
“Aiutatela!”. Shock al concerto della regina del pop: si accascia sul palco, è panico
“Malore improvviso!”. La ministra si accascia e crolla davanti a tutti: panico durante la conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Msc Crociere, chi è l'ufficiale napoletano che ha salvato la turista caduta in mare alle Bahamas.
Nave da crociera in avaria. Panico a bordo | video - Soffitti che crollano in testa ai passeggeri; gente che urla, oggetti che rotolano da una parte all’altra della nave ormai fuori controllo; acqua nelle cabine. Secondo panorama.it
Nave da crociera in avaria al largo di Ponza, a bordo 8.500 persone. Ripartita dopo ore verso Napoli: «Propulsione parzialmente ripristinata» - Bloccati a largo di Ponza prima della riparenza dopo ore: la nave MSC World Europa, che ha una capienza totale di 9mila persone, è stata ferma al largo di Ponza dalle prime ore di questa mattina. Segnala ilgazzettino.it