Ais Catania III edizione di Bianchi di Sicilia | a Piazza Scammacca il festival dei grandi vini dell’isola
La delegazione di Catania dell’Associazione Italiana Sommelier ha presentato alla stampa la kermesse dei vini bianchi di Sicilia, quest’anno arricchita da degustazioni guidate, momenti di approfondimento, con in più due concorsi dedicati al vino e all’olio extravergine d’oliva. Torna nel capoluogo etneo sabato 27 settembre 2025 l’appuntamento con “Bianchi di Sicilia”, il festival che celebra l’eccellenza dei vini bianchi dell’isola. L’evento, giunto alla sua terza edizione, avrà luogo presso gli spazi del mercato metropolitano di Piazza Scammacca, nel cuore del centro storico, e si conferma, ancora una volta, punto di riferimento per appassionati, produttori, esperti del settore e operatori del gusto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
