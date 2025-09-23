Airola ancora una rissa all’Ipm | la denuncia del SAPPE

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri si è verificato un altro grave evento critico durante l’ora di passeggio dei detenuti, spiegano il Vice coordinatore Regionale SAPPE della Campania  Sabatino De Rosa e il delegato provinciale Vincenzo Pascale per la Giustizia Minorile.Nel tardo pomeriggio un diverbio tra due ristretti è degenerato in una violenta rissa che ha visto coinvolti complessivamente 78 detenuti circa e solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria presente, la situazione è stata riportata alla calma, non senza conseguenze: alcuni detenuti sono stati visitati e refertati dal personale sanitario, mentre due agenti, intervenuti per sedare la colluttazione, hanno riportato traumi e dolori, necessitando anch’essi di cure mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

