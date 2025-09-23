Airola ancora una rissa all’Ipm | la denuncia del SAPPE
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri si è verificato un altro grave evento critico durante l’ora di passeggio dei detenuti, spiegano il Vice coordinatore Regionale SAPPE della Campania Sabatino De Rosa e il delegato provinciale Vincenzo Pascale per la Giustizia Minorile.Nel tardo pomeriggio un diverbio tra due ristretti è degenerato in una violenta rissa che ha visto coinvolti complessivamente 78 detenuti circa e solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria presente, la situazione è stata riportata alla calma, non senza conseguenze: alcuni detenuti sono stati visitati e refertati dal personale sanitario, mentre due agenti, intervenuti per sedare la colluttazione, hanno riportato traumi e dolori, necessitando anch’essi di cure mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: airola - rissa
Airola, rissa tra detenuti nell’istituto penale per i minorenni
Ieri in Campania: il Napoli batte il Cagliari all’ultimo respiro. Rissa tra detenuti ad Airola
Rissa all’Ipm di Airola, il Sappe: «Agenti encomiabili» - Il vice coordinatore regionale del Sappe, Sabatino De Rosa, ha espresso «plauso al personale di Polizia penitenziaria per la gestione esemplare ... ilmattino.it scrive