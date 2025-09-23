Ahmad al Sharaa l’uomo delle prime volte | dal turbante al doppio petto storia dell’ex jihadista che ora parla ai potenti del mondo

“Sono stato io a mettere una taglia da dieci milioni di dollari sulla sua testa”. Per David Petraeus, ex direttore della CIA, non è sembrato vero ritrovarsi faccia a faccia, nella sala conferenze del Concordia Summit a New York, con Ahmad al Sharaa, presidente ad interim della Siria, sul cui capo aveva messo una ricompensa enorme perché ricercato per terrorismo. Ma Abu Mohamad al Jolani, nome di battaglia di Ahmad al Sharaa, è l’uomo delle prime volte. È infatti il primo presidente siriano a partecipare ad una assemblea generale delle Nazioni Unite: non accadeva dal 1967, quando al potere a Damasco c’era il generale Nureddin Atassi, e la guerra dei sei giorni, fra Israele e Siria, aveva isolato quest’ultima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

