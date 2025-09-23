Ahmad al Sharaa l’uomo delle prime volte | dal turbante al doppio petto storia dell’ex jihadista che ora parla ai potenti del mondo
“Sono stato io a mettere una taglia da dieci milioni di dollari sulla sua testa”. Per David Petraeus, ex direttore della CIA, non è sembrato vero ritrovarsi faccia a faccia, nella sala conferenze del Concordia Summit a New York, con Ahmad al Sharaa, presidente ad interim della Siria, sul cui capo aveva messo una ricompensa enorme perché ricercato per terrorismo. Ma Abu Mohamad al Jolani, nome di battaglia di Ahmad al Sharaa, è l’uomo delle prime volte. È infatti il primo presidente siriano a partecipare ad una assemblea generale delle Nazioni Unite: non accadeva dal 1967, quando al potere a Damasco c’era il generale Nureddin Atassi, e la guerra dei sei giorni, fra Israele e Siria, aveva isolato quest’ultima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ahmad - sharaa
Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa
Siria, Ahmad al-Sharaa: "Stiamo cercando di avviare negoziati con Israele"
"Una volta eravamo sul campo di battaglia e ora ci siamo spostati sul campo del dialogo". Immagini che fanno la storia. Ahmad al-Sharaa, presidente siriano, ex Al-Qaeda, al Concordia Summit di New York, dialoga con il generale David Petraeus, ex capo dell - X Vai su X
Il priore del monastero di Mar Musa al-Habashi Jihad Youssef, scrive al presidente Ahmad al-Sharaa #siria #Nebek #MarMusa - facebook.com Vai su Facebook
Il jihadista in doppio petto Sharaa, intervistato dall’ex capo della Cia Petraeus, rivela i crucci principali della sua Siria: i curdi e Israele - La prima foto ritrae il neo presidente siriano Ahmad Sharaa, ex affiliato ad Al Qaeda, che stringe la mano sorridente ad un altrettanto compiaciuto Marco ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Siria, Ahmad al-Sharaa: "Stiamo cercando di avviare negoziati con Israele" - Sharaa ha dichiarato che il suo Paese sta avviando negoziati con Israele e che nutre ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com