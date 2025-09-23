Agrofutura fa tappa in città Cucina identità e territorio Le strategie per crescere

Un evento con talk e interviste per riflettere sul futuro dell’agricoltura attraverso pratiche innovative, rispettose dell’ambiente e profondamente connesse con il territorio. Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, il Festival Agrofutura – organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione col sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Toscana – arriva oggi a Modena, dalle 18 alla sala conferenze della Biblioteca Delfini (è ancora possibile iscriversi http:quotidiano.netagrofutura-modena). Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mezzetti e di Valerio Baroncini, vice direttore del ’Resto del Carlino’, focus sul settore agroalimentare in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

