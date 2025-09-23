Agrofutura a Modena sfoglia l’inserto speciale dell’evento

Modena, 23 settembre 2025 – Il  Festival Agrofutura, il progetto del nostro gruppo editoriale che guarda al green e al domani, oggi fa tappa a Modena. E con questa occasione è stato preparato un inserto approfondito e speciale, sfogliabile gratuitamente qui sotto.  Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, quello di oggi è un evento con talk e interviste per riflettere sul futuro dell’agricoltura attraverso pratiche innovative, rispettose dell’ambiente e profondamente connesse con il territorio. L’appuntamento del Festival Agrofutura – organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione col sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Toscana – si tiene nella sala conferenze della Biblioteca Delfini dalle 18 ( qui per iscriversi ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

