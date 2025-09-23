Agrigento guarda al futuro | intelligenza artificiale e innovazione protagoniste alla Camera di commercio
La Camera di commercio, insieme all’azienda speciale Pro Gest e al Punto impresa digitale, organizza, venerdì 26 settembre alle 10, nel salone conferenze di via Atenea, il “Focus sull’intelligenza artificiale e le tecnologie 4.0”. Una mattinata di incontri pensata per valorizzare le imprese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: agrigento - guarda
Agrigento guarda al voto di primavera tra mini rimpasti, cambi di gruppo e guerra dei numeri
LE SORPRESE DEL TEATRO ELLENISTICO DI AGRIGENTO L'avventura di un ritrovamento GUARDA https://bit.ly/3ItS3SX #archeologia Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi #agrigento #teatro - facebook.com Vai su Facebook
Agrigento guarda al futuro: intelligenza artificiale e innovazione protagoniste alla Camera di commercio; Due docenti di Agrigento figurano tra i cento esperti nazionali scelti per dare una spinta alla digitalizzazione delle scuole in Italia; Geoffrey Hinton: Premio Nobel e i Due Volti dell’Intelligenza Artificiale.
La Luiss guarda al futuro: dipartimento in data science e intelligenza artificiale - All’università Luiss Guido Carli nasce un nuovo Dipartimento “AI, Data and Decision Sciences”: un hub a servizio dell’ateneo che punta su un approccio interdisciplinare destinato a favorire lo ... Si legge su ilsole24ore.com
Dirottare il Futuro | Dobbiamo cambiare noi o l’intelligenza artificiale? - La mia passione è “creare il diritto”, applicando principi di legge a tecnologie che il legislatore spesso non avrebbe potuto neanche ... Come scrive panorama.it