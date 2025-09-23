Agricoltura sotto assedio | dieci anni di clima estremo nel dossier Legambiente

Le campagne italiane portano ancora i segni lasciati dagli ultimi eventi meteo estremi; in dieci anni, l’agricoltura ha dovuto fronteggiare una serie di crisi senza precedenti e i numeri messi in campo da Legambiente descrivono con chiarezza l’urgenza di intervenire subito, prima che i bilanci dei danni diventino semplicemente insostenibili. Una fotografia impietosa degli ultimi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Sannio sotto assedio: l’invasione dei cinghiali minaccia agricoltura, biodiversità e identità rurale.

Secchia, livello sotto osservazione. Fiume monitorato, si fa prevenzione: "Scorte importanti per l’agricoltura"

Edilizia, agricoltura e pubblici esercizi sotto la lente dello Iam: sospesi due cantieri nel Reggino

Grano, nel 2025 cala produzione. Nuova Pac non premia e import extra Ue sale +28%. A rischio stabilità mercati e prezzi. INFOGRAFICA; Le Alpi sotto assedio: l’uomo accelera l’erosione da 3.800 anni; Campagne sotto assedio: Coldiretti Puglia denuncia furti stagionali e cybercrime in crescita.

