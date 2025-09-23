Agricoltura Sammartino giura all’Ars | Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme
Con il giuramento all'Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Luca Sammartino entra ufficialmente nel pieno delle sue funzioni come assessore all'Agricoltura e vice presidente della Regione."Ricominciamo dalle priorità del governo Schifani – ha dichiarato – portate.
