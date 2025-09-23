Agricoltura Sammartino giura all’Ars | Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il giuramento allArs, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Luca Sammartino entra ufficialmente nel pieno delle sue funzioni come assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione.“Ricominciamo dalle priorità del governo Schifani – ha dichiarato – portate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agricoltura - sammartino

Luca Sammartino torna in Giunta: Schifani firma la nomina, riaffidate le deleghe all'Agricoltura e alla Pesca

Sammartino-bis all’agricoltura, Fai-Flai-Uila: "Su riforma forestale ripartiamo da dove eravamo rimasti"

Agricoltura in Sicilia, Sammartino giura come nuovo assessore: «Emergenze e riforme al centro della ripartenza»

agricoltura sammartino giura all8217arsAgricoltura, Sammartino giura all’Ars: "Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme" - Con il giuramento all’Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Luca Sammartino entra ufficialmente nel pieno delle sue funzioni come assessore all’Agricoltura e vice ... Da agrigentonotizie.it

Agricoltura, l’assessore Sammartino giura all’Ars: “Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme” - Con il giuramento all'Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l'assessore all'Agricoltura e vice presidente della Regione Luca ... sicilianews24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Sammartino Giura All8217ars