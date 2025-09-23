Agricoltura l' assessore Sammartino giura all' Ars | Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme

Con il giuramento all'Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l'assessore all'Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.Luca Sammartino torna in Giunta: Schifani firma la nomina “Ricominciamo dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: agricoltura - assessore

Dazi americani, l'assessore regionale all'Agricoltura: "Saremo tra le regioni più penalizzate. Ecco cosa rischiamo"

Matteo Ricci incontra Dario Nardella e Stefano Bonaccini: «Serve un assessore all'agricoltura forte»

Campania Mater, l’assessore Caputo: L’agricoltura del futuro punta su qualità e sostenibilità

Regione Siciliana, Luca Sammartino ritorna assessore all'Agricoltura e Pesca. Era già tutto deciso #politica #RegioneSiciliana #agricoltura #pescamediterranea #giuntaschifani #ARS - facebook.com Vai su Facebook

L’assessore regionale dell’#Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/si-dimette-l-assessore-regionale-all-agricoltura-s - X Vai su X

Agricoltura, l'assessore Sammartino giura all'Ars: Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme; Il nuovo assessore all’Agricoltura Luca Sammartino giura all’Ars “Ripartiamo da emergenze e riforme”; Sicilia: l'assessore all'agricoltura, Luca Sammartino, giura all'Ars: Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme.

Agricoltura, Sammartino giura all’Ars: "Ripartiamo dalle emergenze e dalle riforme" - Il neo assessore e vice presidente della Regione indica le priorità: emergenza idrica, sostegno al comparto pesca, valorizzazione dei prodotti siciliani e riforma di forestali e consorzi di bonifica ... agrigentonotizie.it scrive

Agricoltura, l’assessore Sammartino giura all’Ars: “Ripartiamo dalle riforme” - Con il giuramento all’Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino è entrato ufficialmente nel pieno ... Lo riporta siracusaoggi.it