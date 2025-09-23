Agricoltura in Sicilia Sammartino giura come nuovo assessore | Emergenze e riforme al centro della ripartenza

Con il giuramento davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l'assessore all'Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino ha assunto pienamente le sue funzioni. Le priorità del nuovo mandato. « Ripartiamo dalle priorità del governo Schifani – ha dichiarato Sammartino – valorizzando il lavoro svolto dal professore Barbagallo, che ringrazio per la dedizione dimostrata. Oggi i siciliani si aspettano risposte concrete, in particolare sulla crisi idrica: occorre portare avanti la pianificazione già avviata per ridurre le perdite d'acqua e sostenere con forza gli investimenti agricoli, sia nella Sicilia orientale che in quella occidentale».

In questa notizia si parla di: agricoltura - sicilia

