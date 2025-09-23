Agricoltura biologica in Puglia 311mila ettari di coltivazioni | Il 20% dei consumatori compra prodotti naturali

La superficie agricola destinata a coltivazione biologica, sul territorio regionale, è pari a 311mila ettari. La Puglia si conferma al top della classifica nazionale per l'agricoltura biologica: il settore interessa tutti i comparti agricoli, dall'olivo (con 87mila ettari) ai cereali ) con oltre.

+++PRIMA EDIZIONE DEL BIOFESTIVAL NELL'ARCIPELAGO, PRIMA TAPPA A SANT'ANTIOCO IL 26 SETTEMBRE +++ Al via venerdì 26 la prima edizione del Bio Festival, un evento unico interamente dedicato alla valorizzazione dell'agricoltura biologica,

Agricoltura biologica, in Puglia 311mila ettari di coltivazioni: Il 20% dei consumatori compra prodotti naturali; PRIMO ASSAGGIO D’ESTATE, PUGLIA TRA LE METE PIÙ GETTONATE DEL PONTE DEL 2 GIUGNO; I cammini sono la nuova frontiera del turismo lento.

Premio Biol 2025: torna in Puglia il premio internazionale degli oli extravergine di oliva da agricoltura biologica - Workshop, mostre e la proclamazione dei vincitori tra 500 oli provenienti da 18 nazioni: da domani a sabato 22 marzo torna in Puglia il Premio Biol, riconoscimento internazionale dedicato agli oli

Agricoltura biologica, la Puglia scala la classifica: è boom nel 2022 - Un ettaro su 4 in Puglia di superficie agricola pugliese è biologica, quella pratica che prevede metodi naturali, sostenibili senza ricorso a prodotti chimici e inquinanti.