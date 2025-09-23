Agnelli Juventus l’ex presidente può tornare alla guida dei bianconeri? Le novità e il nuovo scenario dopo la chiusura della vicenda plusvalenze

Agnelli Juventus, l’ex presidente chiude il processo Prisma: nessuna menzione di un ritorno imminente, ma il legame con il club resta forte. Si chiude uno dei capitoli più complessi e dolorosi della storia recente della Juventus. Nella giornata di ieri, il Gup del Tribunale di Roma ha accolto le richieste di patteggiamento presentate dall’ex presidente Andrea Agnelli e dagli altri ex dirigenti coinvolti nell’inchiesta Prisma. Una decisione che mette la parola fine al procedimento penale e che apre una nuova fase, sia per il club che per il suo ex numero uno. E proprio da Agnelli è arrivato un messaggio che, come riportato da Tuttosport, chiarisce la sua posizione attuale, ma non chiude del tutto le porte al futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Agnelli Juventus, l’ex presidente può tornare alla guida dei bianconeri? Le novità e il nuovo scenario dopo la chiusura della vicenda plusvalenze

In questa notizia si parla di: agnelli - juventus

