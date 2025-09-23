Agnelli Juve patteggiare non è ammettere le colpe e non è una condanna | su Tudor e la possibile lotta Scudetto… – VIDEO

Agnelli Juve, patteggiare non è ammettere le colpe: il VIDEO con l’analisi dopo la chiusura del processo Prisma. La Juventus e i temi caldi che la circondano sono stati al centro della video analisi di “Primo Tempo”, il format YouTube condotto da Paolo Rossi e Francesco Calabrò. I due hanato le ultime notizie, soffermandosi su due aspetti fondamentali: il patteggiamento dell’ex presidente Andrea Agnelli e le ambizioni scudetto della squadra di Igor Tudor. PAROLE – «Il patteggiamento di Agnelli non è una condanna, Tudor sta puntando allo Scudetto». L’analisi dei due giornalisti parte da un assunto chiaro: il patteggiamento di Andrea Agnelli nell’ambito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus non deve essere interpretato come un’ammissione di colpa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Agnelli Juve, patteggiare non è ammettere le colpe e non è una condanna: su Tudor e la possibile lotta Scudetto… – VIDEO

Pogba rivela: «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve, non c’è nessuna guerra da combattere. Alcuni mi hanno aiutato come Agnelli e Chiellini, altri no»

Plusvalenze Juve, via libera al patteggiamento per Andrea Agnelli nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" sui bilanci della società. Tra le richieste accolte, anche quella dell’ex ds Paratici e l’ex vicepresidente Nedved. Rivedi "Il bianco e il Nero" https://bit.ly/ilbianc - X Vai su X

Un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, poco meno per Fabio Paratici e Pavel Nedved (rispettivamente 18 e 14 mesi), soltanto Maurizio Arrivabene prosciolto. Con il patteggiamento nell’inchiesta Prisma, l’ex presidente della Juventus e gli altri vertici bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

