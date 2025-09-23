Agguato a colpi di pistola a Lama arrestato un ventenne L' accusa è di tentato omicidio
E' stato individuato e fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'agguato avvenuto domenica a scorsa, alle prime ore del giorno, a Lama, borgata alla periferia di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Agguato a Nettuno e giovane gambizzato a colpi di pistola, catturato e arrestato l'aggressore ventenne
Agguato a colpi di pistola davanti a un bar: un ferito in ospedale. Aggressore in fuga
Assalto a colpi di machete. Dietro l’agguato la droga
L'agguato a colpi di pistola ai Rotoli e la faida tra famiglie dello Zen: via al processo per tentato omicidio https://ift.tt/jgE4Ff6 - X Vai su X
Ferito ad una gamba in agguato nel Napoletano Torre del Greco: spari in via De Gasperi contro 66enne (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 21 SET - Colpi di arma da fuoco a ridosso del litorale di Torre del Greco: una persona ferita ad una gamba. È ac - facebook.com Vai su Facebook
