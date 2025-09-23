Aggressioni al personale sanitario nel 2024 aumentate del 46%
Sono aumentate del 46% gli episodi di aggressione ai danni di operatori di Azienda sanitarie e ospedaliere della regione, 207 quelli denunciati. Quaranta i casi segnalati nel 2024 tra le forze dell’ordine, 5 ai danni di personale della polizia locale e 30 ad addetti del servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
