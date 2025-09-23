Aggressione omofoba a Sorbara ragazze colpite e minacciate dopo un bacio e i cori antifascisti

Nella serata di sabato 20 settembre la Festa del Lambrusco di Sorbara è stata teatro di un episodio deprecabile. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un gruppo composto da quattro uomini sulla cinquantina ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente un gruppo di ragazze e gli amici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

aggressione omofoba sorbara ragazzeBomporto, aggressione omofoba alla festa del lambrusco: «Due ragazze insultate e picchiate per essersi baciate» - Modena, due ventenni dopo essersi baciate sono state prima insultate da un gruppo di persone tra i 50 e i 60 anni e poi aggredite fisicamente dopo che hanno reagito cantando «siamo tutte antifasciste» ... Da corrieredibologna.corriere.it

aggressione omofoba sorbara ragazzeDue ragazze si baciano alla festa del paese, un uomo le colpisce con un pugno al volto - Aggressione omofoba sabato sera alla festa del Lambrusco di Sorbara a Bomporto in provincia di Modena. Riporta blitzquotidiano.it

