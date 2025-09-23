Aggredito e lasciato a terra senza sensi a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sull’aggressione subita stanotte da un 39enne originario del Camerun trovato senza sensi a terra e accompagnato dal 118 nel Cto della città. L’uomo, che per fortuna non è in pericolo di vita, sarebbe stato colpito con violenza al volto: ha riportato una vistosa ferita all’orecchio sinistro e una frattura delle ossa del volto. Ad occuparsi degli accertamenti sono gli agenti dell’Upg della Questura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggredito e lasciato a terra senza sensi a Napoli

In questa notizia si parla di: aggredito - lasciato

Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto un risarcimento per danno non patrimoniale a una famiglia che ha perso il proprio cane, aggredito da un Lupo cecoslovacco lasciato incustodito. A ciascun componente del nucleo familiare spettano 1.500 euro. La decisi - facebook.com Vai su Facebook

Aggredito e lasciato a terra senza sensi a Napoli, indaga la Ps; Aggressione in centro, 46enne pestato e lasciato a terra tramortito; Roma, ragazzo ipovedente aggredito a pugni in strada e lasciato a terra esanime.

Perugia, aggredito in Centro di giorno: «Picchiato senza motivo, voleva uccidermi» - Tanto è durato l’incubo di un professionista sorpreso e aggredito martedì intorno alle 18 nel cuore dell’acropoli, ... Come scrive ilmessaggero.it

Reggio Emilia. Autista 44enne messinese aggredito senza motivo - Stava andando al lavoro, è stato prima investito e poi picchiato The post Reggio Emilia. Si legge su msn.com