Aggredito dal branco con bastoni e bottiglie a Napoli uomo ricoverato con fratture alla testa

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 39enne camerunense è stato pestato e abbandonato privo di sensi in via Rosaroll, nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone con bastoni e bottiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aggredito - branco

