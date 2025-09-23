Aggredito dal branco con bastoni e bottiglie a Napoli uomo ricoverato con fratture alla testa

Un 39enne camerunense è stato pestato e abbandonato privo di sensi in via Rosaroll, nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone con bastoni e bottiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

