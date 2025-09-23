Agenzia per le erogazioni in agricoltura 35 milioni per le aziende agricole siciliane colpite dalla siccità

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso noto che a partire da oggi si potrà presentare la domanda per il sostegno relativo alla misura 23 del Psr Sicilia "Sostegno alle imprese della Regione Siciliana colpite da siccità per le coltivazioni ad agrumi, mandorlo, pistacchio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: agenzia - erogazioni

INPS, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e INVIMIT SGR SpA (società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, c - facebook.com Vai su Facebook

Agenzia per le erogazioni in agricoltura, 35 milioni per aziende agricole siciliane colpite dalla siccità; Sicilia, 35 milioni per le imprese agricole colpite dalla siccità; Aiuti alle aziende agricole siciliane danneggiate dalla siccità, a disposizione 35 milioni di euro.

Agricoltura, 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità - L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso noto che a partire da oggi si potrà presentare ... Secondo livesicilia.it

Agea, 35 milioni per le aziende agricole colpite dalla siccità in Sicilia - Da oggi al 10 ottobre sarà possibile presentare domanda per il sostegno alle coltivazioni di agrumi, mandorlo, pistacchio e olive colpite dalla siccità dal primo gennaio 2024 e da calo produttivo ... Segnala lasicilia.it