After the Hunt | Dopo la caccia trailer del nuovo film di Luca Guadagnino

Il nuovo trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria ( Julia Roberts ) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello ( Ayo Edebiri ) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi ( Andrew Garfield ) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

