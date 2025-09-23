After the Hunt | Dopo la caccia trailer del nuovo film di Luca Guadagnino

Il nuovo trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria ( Julia Roberts ) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello ( Ayo Edebiri ) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi ( Andrew Garfield ) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

After The Hunt – Dopo la caccia, i film che hanno ispirato Julia Roberts e il regista durante le riprese - Julia Roberts e Luca Guadagnino hanno citato i film che hanno funto da ispirazione durante le riprese di After The Hunt – Dopo la caccia. Segnala comingsoon.it

