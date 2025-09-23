After the Hunt | Dopo la caccia | Nuovo trailer dal film di Luca Guadagnino

Universalmovies.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino. Dopo la presentazione fuori concorso alla recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film del regista Guadagnino si è mostrato quest’oggi attraverso il lancio di un nuovo avvincente trailer. After the Hunt: Dopo la Caccia sarà distribuito in Italia a partire dal 16 ottobre 2025. Guardate qui il trailer di After the Hunt: Dopo la Caccia La trama di After the Hunt: Dopo la caccia. “Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

