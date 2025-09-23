Affitti universitari troppo cari mancano residenze per studenti
Il nuovo anno accademico si apre con un problema che si ripete ormai da anni: trovare casa per gli studenti fuori sede è sempre più difficile e costoso. In Italia gli iscritti agli atenei sono quasi 2 milioni, di cui oltre 130mila stranieri, e circa un quarto del totale deve spostarsi in un’altra città per studiare. Si tratta di una platea enorme che alimenta una domanda abitativa crescente e sempre più difficile da soddisfare. Oggi i posti letto dedicati sono troppo pochi e chi mette in affitto stanze se ne approfitta: i canoni di locazione sono sempre più alti e sono un’entrata sicura, garantita dalle famiglie di origine degli universitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
