Alice dal Veneto è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 23 settembre. La concorrente, che vive a San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, e nella vita fa l’istruttrice di nuoto per bambini, ha giocato insieme al fidanzato, Edoardo, con il pacco numero 5. Dopo i primi sei tiri della partita il dottore le ha offerto un cambio che lei ha accettato, prendendo l'11 al posto del 5. Poi ha scoperto che nel 5 c’erano 20.000 euro. A quel punto l'offerta è stata di 15.000 euro, ma Alice ha rifiutato, pescando poi i 300. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "poverina": beffa per Alice