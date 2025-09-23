Affari Tuoi Alice perde tutto Stefano De Martino | Puntata complicata

Affari Tuoi è lo show preserale di Rai Uno, a cui prendono parte diversi concorrenti, uno per ogni regione d’Italia. Molti di loro, spesso, vengono baciati dalla fortuna e riescono a tornare a casa con un importante bottino. Al contrario, visto che il game show si basa sulla sorte, a volte c’è chi non ottiene lo stesso risultato e torna a casa a mani vuote. Così è stato purtroppo anche per la protagonista della puntata del 23 settembre 2025 di Affari Tuoi, Alice Pivotto, che ha preso parte al programma televisivo senza riuscire a vedersi assegnato alcun premio. Alice Pivotto, giocata sfortunata ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Alice perde tutto, Stefano De Martino: “Puntata complicata”

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il doppio gesto per la mamma-coraggio in lacrime; Affari Tuoi, Valeria si 'butta' ma trionfa il Dottore e sui social impazza la polemica: Sempre a rifiutare

La sfortunata partita di Alice ad Affari Tuoi: ha 4 figli e tanti sogni ma torna a casa senza vincere nemmeno un euro - È stata decisamente sfortunata la puntata di Affari Tuoi del 23 settembre per Alice e il compagno Edoardo. Come scrive fanpage.it