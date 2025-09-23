The Hurt Syndicate si è riunita ufficialmente in AEW nell’ottobre 2024, con Bobby Lashley, Shelton Benjamin e MVP come membri fondatori, dopo la loro esperienza come The Hurt Business in WWE. MJF è stato membro del gruppo per un breve periodo, da maggio ad agosto 2025, prima di essere cacciato. All’AEW All Out 2025, The Hurt Syndicate (Lashley, Benjamin e MVP) hanno perso un incontro a tre contro Ricochet e Gates of Agony (Bishop Kaun e Toa Liona). MVP, rimasto isolato sul quadrato dopo una rissa fuori dal ring, è stato schienato da Ricochet con la Spirit Gun, che ha determinato la vittoria decisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MVP apre all’ingresso di un nuovo membro nella Hurt Syndicate