AEW | MVP apre all’ingresso di un nuovo membro nella Hurt Syndicate
The Hurt Syndicate si è riunita ufficialmente in AEW nell’ottobre 2024, con Bobby Lashley, Shelton Benjamin e MVP come membri fondatori, dopo la loro esperienza come The Hurt Business in WWE. MJF è stato membro del gruppo per un breve periodo, da maggio ad agosto 2025, prima di essere cacciato. All’AEW All Out 2025, The Hurt Syndicate (Lashley, Benjamin e MVP) hanno perso un incontro a tre contro Ricochet e Gates of Agony (Bishop Kaun e Toa Liona). MVP, rimasto isolato sul quadrato dopo una rissa fuori dal ring, è stato schienato da Ricochet con la Spirit Gun, che ha determinato la vittoria decisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Ucraina, Putin apre a Kiev nell'Ue: "Mai stati contrari, inaccettabile invece ingresso nella Nato; possibile intesa su garanzie di sicurezza"
Putin apre all’ingresso dell’Ucraina nella Ue, un passo avanti?
Ucraina, Putin apre: «Ingresso in Ue? Mai detto no». Cina, oggi la maxi parata militare: sfila l?arsenale di Xi
Si apre così l'ingresso di Nanoprom Nel #Biathlon. Con una vittoria di #Giacomel e con una splendida prova della Campionessa #Doroteawierer I Vincenti si Affidano a Nanoprom.
Proger Spa apre una nuova fase della sua storia con l'ingresso del fondo internazionale Azzurra Capital, che ha acquisito una partecipazione del 25,45% della società.