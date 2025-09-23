Una storia surreale irrompe nella guerra tra la WWE e la AEW per il dominio del Pro Wrestling mainstream. Se tutto ciò si confermasse vero, darebbe l’idea di quanto la WWE si stia spingendo oltre per minare ancora di più la compagnia avversaria. La riporta un fan presente a Toronto per All Out, che si è visto cambiare di posto perché la WWE avrebbe comprato i biglietti di quella sezione dell’arena, al fine di farla sembrare vuota. Il racconto del fan. Il fan ha parlato con Ringside News e gli ha detto che un membro dello staff AEW ha fatto spostare lui e altre 14 persone, dalla sezione 107 della Scotiabank Arena, esattamente dietro la hard camera (la telecamera principale), alla sezione 119, esattamente davanti alla hard camera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: La WWE sarebbe stata accusata di aver comprato dei posti ad All Out per far sembrare l’arena vuota