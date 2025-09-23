AEW | La WWE sarebbe stata accusata di aver comprato dei posti ad All Out per far sembrare l’arena vuota
Una storia surreale irrompe nella guerra tra la WWE e la AEW per il dominio del Pro Wrestling mainstream. Se tutto ciò si confermasse vero, darebbe l’idea di quanto la WWE si stia spingendo oltre per minare ancora di più la compagnia avversaria. La riporta un fan presente a Toronto per All Out, che si è visto cambiare di posto perché la WWE avrebbe comprato i biglietti di quella sezione dell’arena, al fine di farla sembrare vuota. Il racconto del fan. Il fan ha parlato con Ringside News e gli ha detto che un membro dello staff AEW ha fatto spostare lui e altre 14 persone, dalla sezione 107 della Scotiabank Arena, esattamente dietro la hard camera (la telecamera principale), alla sezione 119, esattamente davanti alla hard camera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Omicidio di Maria Campai, il 17enne indagato: "L'ho uccisa con una mossa da wrestling"; Maria Campai è stata uccisa con una mossa da wrestling; Becky Lynch e gli altri wrestler WWE con cui ho fatto due chiacchiere a Manchester.
AEW: Tony Khan vuole contrastare WrestleMania 43 con un grande evento - Tony Khan vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote all'Arabia Saudita e a WrestleMania 43 con un grande evento ... Riporta spaziowrestling.it
WWE: “Il suo successo è merito della AEW”, Bryan Danielson attacca Cody Rhodes - Cody Rhodes è diventato il volto della WWE ma, secondo Bryan Danielson, deve ringraziare la AEW per tutto il suo successo ... Riporta spaziowrestling.it