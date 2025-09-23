AEW | Annunciata la prima difesa titolata di Kris Statlander
La vittoria del titolo mondiale femminile da parte di Kris Statlander è stata senza dubbio uno dei risultati più inaspettati di All Out. Certo, molti fan da tempo vedevano in Kris una potenziale campionessa mondiale, ma nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe stata proprio lei a sconfiggere Toni Storm. E invece dal fatal four way di Toronto è uscita vincitrice, tra l’altro schienando proprio la campionessa uscente. Ora è lei il bersaglio principale della divisione femminile, e già questo mercoledì ci sarà la prima difesa. Vendetta per Toni. Come annunciato da Tony Khan sui social, Kris Statlander sarà una campionessa attiva e difenderà il suo titolo già a Dynamite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
