AEW All Out 2025 – Review

Eccoci qui, dopo cinque ore abbondanti di wrestling che hanno messo a dura prova sia i nostri glutei che la nostra sanità mentale. All Out 2025 da Toronto si è presentato come il classico PPV AEW: lungo quanto una maratona del Signore degli Anelli e violento quanto un derby di Serie C. Zero Hour. La Zero Hour mi ha fregato perché è andata in diretta al posto di Collision e io come un cretino che guardavo Bryan Danielson su YouTube che parlava e parlava e mi chiedevo “Ma se non cominciano quando fanno tutti quei match?” e poi ho acceso la VPN, aperto HBO Max ed ecco lì la magia. TAG TEAM MATCH The Opps (Samoa Joe & Powerhouse Hobbs) vs The WorkHorsemen (5:20) Un antipasto veloce con Joe e Hobbs che hanno asfaltato i WorkHorsemen come fossero dossi artificiali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

