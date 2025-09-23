Aeroporto di Copenghan chiuso dopo avvistamento di droni | voli cancellati e dirottati Zelensky | Sono i russi

Chiusura del traffico aereo a Copenaghen, in Danimarca, dove la polizia ha parlato di 2-3 droni "di grandi dimensioni" nei paraggi dello scalo. Poche ore dopo un avvistamento a Oslo. Zelensky: "Sono i russi", ma le autorità locali sono caute. 🔗 Leggi su Fanpage.it