Aeroporto di Copenghan chiuso dopo avvistamento di droni | voli cancellati e dirottati Zelensky | Sono i russi
Chiusura del traffico aereo a Copenaghen, in Danimarca, dove la polizia ha parlato di 2-3 droni "di grandi dimensioni" nei paraggi dello scalo. Poche ore dopo un avvistamento a Oslo. Zelensky: "Sono i russi", ma le autorità locali sono caute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - copenghan
Traffico aereo sospeso a Copenaghen per avvistamenti di droni: 35 voli dirottati su scali vicini. Chiuso per 3 ore anche l’aeroporto di Oslo ? https://l.euronews.com/Pha5 - X Vai su X
L'aeroporto danese ha interrotto tutte le operazioni dopo l'avvistamento di droni non autorizzati - facebook.com Vai su Facebook
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: scalo chiuso; Danimarca, droni su aeroporto Copenhagen: scalo chiuso.
Aeroporto di Copenghan chiuso dopo avvistamento di droni: voli cancellati e dirottati. Zelensky: “Sono i russi” - Chiusura del traffico aereo a Copenaghen, in Danimarca, dove la polizia ha parlato di 2- Come scrive fanpage.it
“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Scrive ilfattoquotidiano.it