aeroporti di copenaghen e oslo hanno riaperto dopo sorvolo droni

23 set 2025

Milano, 23 set. (askanews) - Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto, poche ore dopo che droni non identificati nel loro spazio aereo - entrambi Paesi alleati Nato - avevano causato deviazioni di volo e altri disagi al traffico. Le autorità hanno scelto di non abbattere i droni perché il rischio era troppo elevato a causa del numero eccessivo di passeggeri nell'aeroporto, degli aerei sulle piste e dei depositi di carburante nelle vicinanze, ha dichiarato la polizia danese. La premier danese Mette Frederiksen, che aveva già spiegato come la Russia stia testando le capacità della Nato e la sua unità, ha definito "l'attacco", "il più grave alle infrastrutture critiche danesi fino ad oggi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

