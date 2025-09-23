Aeroporti chiusi e voli cancellati in Europa | incubo nella notte

– All’inizio sembrava un semplice imprevisto, uno di quei ritardi che i viaggiatori si trovano a dover affrontare in ogni aeroporto internazionale. Ma stavolta la situazione è rapidamente degenerata. Intorno alle 20:30, il traffico aereo sopra la capitale danese ha subito un brusco arresto. Qualcosa di insolito si muoveva nel cielo, e presto si è capito che non si trattava di un falso allarme. . Nel giro di pochi minuti il più grande scalo della Danimarca, l’aeroporto di Kastrup a Copenaghen, si è trasformato in un luogo di caos: voli cancellati, passeggeri bloccati nei terminal e attese interminabili davanti ai banchi d’imbarco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Aeroporti chiusi e voli cancellati in Europa: incubo nella notte

Zelensky sullo scalo danese: "Opera dei russi"

Zelensky accusa la Russia

