Aerei russi nei cieli Nato | una storia lunga 35 anni Perché sconfinano e qual è la strategia di Mosca

Roma, 23 settembre 2025 – Che strano, gli aerei della Nato non sconfinano mai in Russia, non provocano le difese di Mosca. Pattugliano i cieli baltici ma senza uscire dalle regole internazionali. Succede invece il contrario da molto tempo e soprattutto adesso che si è alzata la tensione sul fronte Est dell'Europa dopo l' aggressione all'Ucraina. Questa è la Russia che piaccia o no, aggressiva, provocatrice, capace di negare sempre l'evidenza come è successo con i tre Mig-31 che hanno invaso giorni fa il cielo dell'Estonia costringendo i top gun italiani ad alzarsi in volo con gli F35. Un altro aereo da caccia russo ha sorvolato il Mar Baltico senza rispondere alle richieste di identificazione due giorni dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aerei russi nei cieli Nato: una storia lunga 35 anni. Perché sconfinano e qual è la strategia di Mosca

In questa notizia si parla di: aerei - russi

Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”

Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare

Ucraina, droni distruggono cinque aerei russi: i danni causati, l'attacco notturno e la strategia di Kiev

La Nato pronta ad abbattere aerei russi. Putin: “Reagiamo”. I tedeschi hanno pagato 390 milioni per un laser anti-droni. Di Cosimo Caridi - X Vai su X

Gli aerei da combattimento F-35 italiani, di stanza alla base di Ämari in Estonia nell'ambito della missione NATO Baltic Air Policing, sono stati “scramblati” per intercettare tre jet russi MiG-31 che hanno violato lo spazio aereo estone: il commento del filosofo e i - facebook.com Vai su Facebook

Perché la Russia sta continuando a provocare il fronte Est della Nato?; Jet russi violano i cieli di un paese Nato: Estonia sorvolata per 12 minuti invoca l'art.4; Aerei russi nei cieli Nato: una storia lunga 35 anni. Perché sconfinano e qual è la strategia di Mosca.

Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? Da tg24.sky.it

Nato-Russia, il ruolo dei jet italiani sul Baltico: dagli F-35 agli aerei spia anti-droni - Russia, il ruolo dei jet italiani sul Baltico: dagli F- Si legge su tg24.sky.it