aerei da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo ecco le nuove regole

Partirà oggi, da Milano Linate, il primo volo con a bordo due cani di grossa taglia senza trasportino. I due animali, che viaggeranno insieme ai proprietari su un volo Ita diretto a Roma Fiumicino, sono di stazza medio-grande: oltre i 10 kg, come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac. Le nuove regole consentono infatti agli animali domestici superiori agli 8-10 kg di viaggiare in cabina, rispettando “precise condizioni di sicurezza tese, comunque, a garantirne il benessere lungo il viaggio”, aveva precisato l'Enac. Una svolta “attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia", aveva aggiunto l'ente, lasciando però alle compagnie aeree libertà di decisione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

