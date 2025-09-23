Aerei da oggi ammessi in cabina i cani oltre i 10 kg | gli animali potranno viaggiare seduti accanto ai proprietari senza trasportino
Da oggi gli animali oltre i 10 kg possono viaggiare in cabina: entusiasmo di Enac e animalisti, ma associazioni dei consumatori denunciano criticità È decollato oggi da Milano Linate il primo volo con a bordo due cani di grossa taglia in cabina. Da martedì 23 settembre è infatti permesso agli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Da oggi anche i #cani di taglia medio-grande possono salire a bordo degli aerei. Il Tg2 sul primo volo partito da #MilanoLinate con due amici pelosi in cabina senza trasportino.
Cani di grossa taglia a bordo degli aerei, oggi il viaggio inaugurale da Milano a Roma Fiumicino
Aerei, cani e gatti ora possono volare in cabina senza limiti di dimensioni o peso; Oggi il primo volo Milano-Roma con cani di grossa taglia, ecco le regole da tenere a mente; Da oggi i cani in aereo viaggiano in cabina. Le nuove regole.
Anche i cani di grossa taglia potranno viaggiare in cabina con i loro padroni, ma non con tutte le compagnie aeree: ecco che cosa controllare prima di prenotare
Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole