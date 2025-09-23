Aerei da oggi ammessi in cabina i cani oltre i 10 kg | gli animali potranno viaggiare seduti accanto ai proprietari senza trasportino

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi gli animali oltre i 10 kg possono viaggiare in cabina: entusiasmo di Enac e animalisti, ma associazioni dei consumatori denunciano criticità È decollato oggi da Milano Linate il primo volo con a bordo due cani di grossa taglia in cabina. Da martedì 23 settembre è infatti permesso agli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

aerei da oggi ammessi in cabina i cani oltre i 10 kg gli animali potranno viaggiare seduti accanto ai proprietari senza trasportino

© Ilgiornaleditalia.it - Aerei, da oggi ammessi in cabina i cani oltre i 10 kg: gli animali potranno viaggiare seduti accanto ai proprietari, senza trasportino

In questa notizia si parla di: aerei - oggi

Sciopero aerei oggi 10 luglio, cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni

Oggi sciopero degli aerei, tra voli cancellati, disagi in tutta Italia e come richiedere rimborso

Sciopero aerei: oggi voli a rischio e cancellazioni. Ecco le fasce di garanzia

Aerei, cani e gatti ora possono volare in cabina senza limiti di dimensioni o peso; Oggi il primo volo Milano-Roma con cani di grossa taglia, ecco le regole da tenere a mente; Da oggi i cani in aereo viaggiano in cabina. Le nuove regole.

Aerei, cambia tutto: ecco le nuove regole per i cani in cabina e quel dettaglio da non sottovalutare quando si acquista il biglietto - Anche i cani di grossa taglia potranno viaggiare in cabina con i loro padroni, ma non con tutte le compagnie aeree: ecco che cosa controllare prima di prenotare ... Secondo affaritaliani.it

Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Aerei Oggi Ammessi Cabina