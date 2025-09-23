Aerei cani grossi in cabina | ecco il primo volo
Ita Airways rende noto di aver effettuato martedì il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportando in cabina due cani di grossa taglia senza utilizzo del trasportino, che “hanno comodamente viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila”. “Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni – si legge nella nota di Ita -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
