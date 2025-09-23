Adzic Juventus e quel retroscena di mercato | tante offerte di prestito in estate c’è stato un aspetto determinante per la sua permanenza a Torino

Adzic Juventus, il tecnico ha bloccato la sua cessione in estate: in tanti lo volevano, ma la fiducia del club nel montenegrino è totale. Un talento così non si lascia partire, nemmeno in prestito. È questo il riassunto del retroscena di mercato legato a Vasilije Adzic, svelato dal Corriere dello Sport. Il gioiello montenegrino classe 2006, dopo le prime, brillanti apparizioni con la maglia della Juventus, è diventato l’oggetto del desiderio di numerosi club, ma ha sempre trovato un muro invalicabile: quello eretto dal suo allenatore, Igor Tudor. Adzic Juventus: la fiducia incondizionata di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juventus e quel retroscena di mercato: tante offerte di prestito in estate, c’è stato un aspetto determinante per la sua permanenza a Torino

In questa notizia si parla di: adzic - juventus

Adzic via dalla Juventus? Per il montenegrino possibile prestito in Serie A: ci pensa quel club! Tutti gli aggiornamenti

Adzic Juventus, note positive anche dal talento montenegrino contro la Reggiana! I tifosi si dividono: tenerlo o mandarlo in prestito per crescere? I numeri della sua prova

Juventus, Vasilije Adzic: il talento montenegrino punta alla ribalta

JUVENTUS - Adzic, il retroscena dell'agente: "Ha detto no al Bologna per rimanere qui" https://ift.tt/2LYqCtH - X Vai su X

Igor Gluscevic, agente di Vasilije Adzic ha concesso un’intervista in cui ha svelato dei retroscena sul conto del suo assistito Con una certezza: voleva solo la Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Deve giocare!: Adzic, tutto chiaro dal primo gol. Quel consiglio Juve e il retroscena Tudor; Deve giocare!: Adzic, tutto chiaro dal primo gol. Quel consiglio Juve e il retroscena Tudor; Il retroscena su Adzic, come la Juventus lo ha convinto a non andarsene in estate: Resta con noi.

Adzic Juventus, retroscena dalla Continassa: in allenamento non è nuovo a colpi dalla distanza come contro l’Inter. La rivelazione - Adzic Juventus, retroscena dalla Continassa: in allenamento il montenegrino non è nuovo a colpi dalla distanza come il gol realizzato contro l’Inter Vasilije Adzic ha sorpreso tutti con il suo straord ... Secondo juventusnews24.com

Adzic lascia la Juventus a gennaio: ha già un accordo in Serie A - Il gioiello montenegrino Vasilije Adzic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio dopo esserne diventato l’eroe contro l’Inter. Segnala calciotoday.it