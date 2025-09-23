Adzic Juve può essere la soluzione al problema a centrocampo | Tudor stravede in lui lo scenario da sogno per i tifosi bianconeri
Adzic Juve, l’analisi del Corriere: il montenegrino ha tutto per diventare un top, il tecnico lo ha voluto tenere in rosa per valorizzarlo. Mentre la Juventus cerca di risolvere il rebus Koopmeiner s, la soluzione per un centrocampo di maggiore qualità potrebbe essere già in casa. Il nome su cui si concentrano le speranze per il futuro, e forse anche per il presente, è quello di Vasilije Adzic. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, il giovanissimo talento montenegrino ha tutte le carte in regola per diventare la “carta giusta” in grado di far svoltare la mediana bianconera. E a credere ciecamente in lui c’è soprattutto il suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Adzic Juve, anche il gioiello montenegrino saluta la stagione: il messaggio social dopo il Mondiale per Club scatena i tifosi – FOTO
Adzic Juve, cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino: il piano per la prossima stagione. Ultimissime
Adzic Juve, la FOTO del talento bianconero fa scatenare i tifosi: è pronto per la nuova stagione e l’ha fatto capire in questo modo
Verona-Juve le pagelle | Adzic non può più uscire 6,5 Orban pericolo | 7,5; Tudor si prende la scena i quotidiani | Non può essere un caso cadere e rimettersi in linea di galleggiamento La pagella del tecnico; Pinsoglio Juve può tornare in bilico la posizione del terzo portiere bianconero? Cosa filtra in vista del futuro | tutte le novità.
Adzic Juventus, i giornali insistono: ora deve partire titolare! Dove potrebbe trovare spazio, le due idee di Tudor in vista delle prossime - Adzic Juventus, la Gazzetta spinge per il classe 2006: con Koopmeiners in involuzione, potrebbe essere lui il nuovo centrocampista titolare Un talento che spinge, un gioiello che chiede più spazio. Lo riporta juventusnews24.com
Adzic Juventus, la pagella contro il Verona esalta il montenegrino: «Trequartista moderno, ora tocca a lui». Il commento per il “nuovo” tuttocampista dei bianconeri - Adzic Juventus, la pagella contro il Verona esalta il montenegrino: ecco il giudizio della sua prestazione Nel grigiore del pareggio della Juventus contro l’Hellas Verona, una delle poche note liete è ... juventusnews24.com scrive