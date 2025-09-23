Adzic Juve può essere la soluzione al problema a centrocampo | Tudor stravede in lui lo scenario da sogno per i tifosi bianconeri

Adzic Juve, l’analisi del Corriere: il montenegrino ha tutto per diventare un top, il tecnico lo ha voluto tenere in rosa per valorizzarlo. Mentre la Juventus cerca di risolvere il rebus Koopmeiner s, la soluzione per un centrocampo di maggiore qualità potrebbe essere già in casa. Il nome su cui si concentrano le speranze per il futuro, e forse anche per il presente, è quello di Vasilije Adzic. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, il giovanissimo talento montenegrino ha tutte le carte in regola per diventare la “carta giusta” in grado di far svoltare la mediana bianconera. E a credere ciecamente in lui c’è soprattutto il suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

