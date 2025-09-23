Adrenalina incontra Museo Omero e Istituto Cavazza

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: è questo il titolo di un appuntamento che si inserisce nel contesto di Bold Bologna Live Design 2025, a Palazzo Isolani, dal 22 al 26 settembre. Si tratta di un progetto curatoriale di progettazione non convenzionale frutto dell’incontro tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adrenalina - incontra

JetRunner Recensione: L’adrenalina incontra lo stile

Fresh Tracks Recensione: Quando la musica incontra l’adrenalina

Adrenalina incontra Museo Omero e Istituto Cavazza”; Milano Design Week 2025: Adrenalina incontra e Istituto Cavazza; Aedo, il divano che si ascolta con le mani.

CULTURA ACCESSIBILE: AL MUSEO TATTILE OMERO SBARCA L’ARTE DEL LOUVRE - E’ questo l’obiettivo del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, specializzato nella promozione di un approccio tattile e multisensoriale all'arte, e impegnato nel ... Segnala disabili.com

Torna la rassegna Sensi d'Estate al Museo Omero di Ancona - Torna al Museo Omero di Ancona la rassegna culturale Sensi d'Estate, che quest'anno nella sua 24/a edizione incrementa da sei ad otto gli appuntamenti gratuiti di musica, teatro e poesia in programma ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Adrenalina Incontra Museo Omero