Adorno M5S contro Schifani | Ogni euro speso deve avere un ritorno concreto per i cittadini non per il lusso di pochi esponenti
"È inaccettabile che il presidente della Regione siciliana Renato Schifani spenda 600 euro a notte in alberghi di lusso, quando la stessa cifra rappresenta l’affitto mensile di una famiglia siciliana. Con questi comportamenti emerge in maniera lampante la distanza tra la vita reale dei cittadini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: adorno - schifani
Adorno (M5S): "Stop agli sprechi e al clientelismo, Schifani venga in Aula o sarà ostruzionismo"
Piano ospedaliero, Adorno (M5S Ars): "Il governo Schifani tradisce i territori"
StMicroelectronics, Adorno (M5s): "Dal Governo Schifani solo promesse vaghe e zero impegni concreti"
Adorno (M5S): "Schifani immobile contro il genocidio a Gaza" https://ift.tt/mwkGvOl https://ift.tt/ZLoqCgj - X Vai su X
Aerei israeliani a Sigonella, in territorio siciliano? Schifani faccia chiarezza! - facebook.com Vai su Facebook
Adorno (M5S) contro Schifani: Ogni euro speso deve avere un ritorno concreto per i cittadini, non per il lusso di pochi esponenti; Adorno (M5S): 'Schifani immobile contro il genocidio a Gaza'; Adorno (M5S): Schifani immobile contro il genocidio a Gaza.
Adorno (M5S Ars): “Schifani spende in una notte quanto una famiglia siciliana in un mese di affitto” - PALERMO – “È inaccettabile che il presidente della Regione siciliana Renato Schifani spenda 600 euro a notte in alberghi di lusso, quando la stessa cifra rappresenta l’affitto mensile di una famiglia ... Si legge su itacanotizie.it
Adorno (M5s): “Governo Schifani immobile contro il genocidio in Palestina” - Nel documento, Adorno chiedeva che il presidente della Regione, Renato Schifani, condannasse con fermezza la condotta genocida del Governo e dell’esercito israeliani e interrompesse i rapporti ... Scrive msn.com